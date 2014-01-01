Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400107 Наименование Бампер правая часть R CG/CR, R CP; h=350мм Сторона установки справа Вес [кг] 1,2

Запчасть бампер правая часть R CG/CR R CP; h=350мм представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400107. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400107, 64662, 40345134, SCR92, 123104, S808093, 1439789. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бампер правая часть R CG/CR R CP; h=350мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.