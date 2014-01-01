Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400106 Наименование Бампер левая сторона Scania R (низкая кабина) Сторона установки слева Вес [кг] 1,037

Запчасть бампер левая сторона Скания R (низкая кабина) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400106. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400106, 18400106, SCR93, S808092, 1439788, T650002. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бампер левая сторона Скания R (низкая кабина) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.