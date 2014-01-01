Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400078 Наименование Крыло переднее правое передняя часть Скания 2/3 Сторона установки справа Вес [кг] 5,6

Запчасть крыло переднее правое передняя часть Скания 2/3 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400078. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее правое передняя часть Скания 2/3, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.