Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400063 Наименование Кронштейн, Брызговик 18400063 SAMPA Сторона установки слева Вес [кг] 7,19

Запчасть кронштейн Брызговик 18400063 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400063. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400063, 122762, S808224, 1358315, 1457887, 1725663. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн Брызговик 18400063 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.