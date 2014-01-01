Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400055 Наименование Накладка дефлектора правая 4-SERIE / R114/124/144 Сторона установки справа Вес [кг] 0,192

Запчасть накладка дефлектора правая 4-SERIE R114 124 144 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400055. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400055, ZX121491, SCBODY117, 1382728, S808097, 122754, 144162. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка дефлектора правая 4-SERIE R114 124 144 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.