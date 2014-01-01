Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400053 Наименование Обтекатель воздухозаборника Сторона установки справа Вес [кг] 0,8

Запчасть Обтекатель воздухозаборника представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400053. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121489, 144164, 122499, S808095, 1381566, SCBODY119. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.