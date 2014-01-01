Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400052 Наименование Обтекатель воздухозаборника Сторона установки слева Вес [кг] 0,8

Запчасть Обтекатель воздухозаборника представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400052. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121488, 90370101, 144165, 122498, S808094, 1381565, SCBODY120. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.