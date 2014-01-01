Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400044 Наименование Решетка радиатора верхняя 4-SERIE Вес [кг] 6,4

Запчасть решетка радиатора верхняя 4-SERIE представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400044. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400044, 094145, 122671, S808027, 1397571. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия решетка радиатора верхняя 4-SERIE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.