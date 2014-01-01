Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400043 Наименование Накладка дефлектора левая 94 Сторона установки слева Вес [кг] 0,21

Запчасть накладка дефлектора левая 94 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400043. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400043, ZX121479, 18400043, 300678, 62448, 094163, 122750. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка дефлектора левая 94 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.