Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400040 Наименование Обтекатель воздухозаборника SCANIA Сторона установки слева Вес [кг] 0,4

Запчасть Обтекатель воздухозаборника Скания представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400040. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121476, 62446, 094165, 122528, S808042, 1111178, 1386959. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.