Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400039 Наименование Дефлектор внешний правый 94 Сторона установки справа Вес [кг] 3,55

Запчасть дефлектор внешний правый 94 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400039. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400039, 62450, 094160, S808012, 1386958, 1537675. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор внешний правый 94 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.