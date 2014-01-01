Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400038 Наименование Дефлектор внешний левый SC Сторона установки слева Вес [кг] 3,55

Запчасть дефлектор внешний левый SC представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400038. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400038, 094161, 122299, S808011, 1386957. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор внешний левый SC на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.