Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400035 Наименование Крыло заднее 4 ser.; P-, G-, R-, T- ser. RH - перед. LH - зад Сторона установки сзади Вес [кг] 2,24

Запчасть крыло заднее 4 ser.; P-G R-T ser. RH перед. LH зад представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400035. У данной детали есть аналоги с номерами: 122700, 122700OE, 1357599, 1357599, 144519, 18400035, KLTA0211. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее 4 ser.; P-G R-T ser. RH перед. LH зад, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.