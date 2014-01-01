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Крыло заднее 4 ser.; P-, G-, R-, T- ser. RH - перед. LH - зад артикул 18400035 SAMPA в Алматы

18400035 SAMPA Крыло заднее 4 ser.; P-, G-, R-, T- ser. RH - перед. LH - зад
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 18400035
Наименование Крыло заднее 4 ser.; P-, G-, R-, T- ser. RH - перед. LH - зад
Сторона установки сзади
Вес [кг] 2,24
Запчасть крыло заднее 4 ser.; P-G R-T ser. RH перед. LH зад представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400035. У данной детали есть аналоги с номерами: 122700, 122700OE, 1357599, 1357599, 144519, 18400035, KLTA0211. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее 4 ser.; P-G R-T ser. RH перед. LH зад, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Крыло заднее 4 ser.; P-, G-, R-, T- ser. RH - перед. LH - зад производителя SAMPA с артикулом 18400035 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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