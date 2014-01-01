Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400027 Наименование Крыло переднее 18400027 SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 3,8

Запчасть крыло переднее 18400027 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400027. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400027, 144200, 122288, 122288OE, S808068, 1335391, 1408465. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло переднее 18400027 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.