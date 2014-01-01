Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400024 Наименование Кожух подножки правый Сторона установки справа Вес [кг] 0,788

Запчасть Кожух подножки правый представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400024. У данной детали есть аналоги с номерами: 144236, 122618, S808039, 1390074. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.