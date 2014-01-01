Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400014 Наименование Крыло SCANIA правое Сторона установки справа Вес [кг] 4,8

Запчасть Крыло Скания правое представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400014. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400014, TD0752033R, 18400014, S808008, M3130605, SCA137033, 62101. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.