Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400013 Наименование Дефлектор левый CR/94/114/124/144 Сторона установки слева Вес [кг] 3,55

Запчасть дефлектор левый CR/94/114/124/144 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400013. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400013, 62100, 621002, 90323233, 144161, 144601, 122527. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор левый CR/94/114/124/144 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.