Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400012 Наименование Бампер SCANIA 114,124,144,R series правая часть SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 2,2

Запчасть бампер Скания 114 124 144 R Серия правая часть SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400012. У данной детали есть аналоги с номерами: 125636, 125636OE, 1324598, 14494, 61990, KLTA0287, S808003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер Скания 114 124 144 R Серия правая часть SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.