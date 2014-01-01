Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400011 Наименование Бампер SCANIA 114,124,144,R series левая часть SAMPA Сторона установки слева Вес [кг] 2,2

Запчасть бампер Скания 114 124 144 R Серия левая часть SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400011. У данной детали есть аналоги с номерами: 125637, 125637OE, 1324597, 14495, 61989, KLTA0288, S808002. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер Скания 114 124 144 R Серия левая часть SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.