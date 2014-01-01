Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400010 Наименование Бампер cредняя часть R114/124/144 Сторона установки посередине Вес [кг] 3,48

Запчасть бампер cредняя часть R114/124/144 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400010. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400010, 61991, 40324596, 14490, 122544, 122544OE, S808001. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бампер cредняя часть R114/124/144 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.