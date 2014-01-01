Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18400008 Наименование Корпус фары головного света левый SCANIA CP 18400008 Сторона установки слева Вес [кг] 1,99

Запчасть корпус фары головного света левый Скания CP 18400008 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18400008. У данной детали есть аналоги с номерами: 18400008, 62255, 144155, 122590, S808004, 1324599, 1543634. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корпус фары головного света левый Скания CP 18400008 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.