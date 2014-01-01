Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300463 Наименование Кронштейн крыла Premium/Magnum, вариант с изгибом снят с производства Сторона установки сзади справа Вес [кг] 4,133

Запчасть кронштейн крыла Премиум/Магнум вариант с изгибом снят с производства представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300463. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300463 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн крыла Премиум/Магнум вариант с изгибом снят с производства на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.