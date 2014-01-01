Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300461 Наименование Крыло Volvo FH/FM, RVI Magnum/Premium DXI заднее (верхняя часть) (без крепления) Сторона установки сзади Вес [кг] 3,13

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