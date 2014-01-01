|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18300461
|Наименование
|Крыло Volvo FH/FM, RVI Magnum/Premium DXI заднее (верхняя часть) (без крепления)
|Сторона установки
|сзади
|Вес [кг]
|3,13
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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