Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300458 Наименование Рамка, Противосолнечный козырек Вес [кг] 0,25

Запчасть рамка Противосолнечный козырек представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300458. У данной детали есть аналоги с номерами: 21249472, 2145593, 76189, 82072452, HTPVH13018, VLBODY691. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рамка Противосолнечный козырек, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.