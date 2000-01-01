Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300454 Наименование Кронштейн замка капота для грузовика Вольво FH12 (2000-2008) Вес [кг] 0,28

Запчасть кронштейн замка капота для грузовика Вольво ФШ 12 (2000-2008) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300454. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн замка капота для грузовика Вольво ФШ 12 (2000-2008), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.