|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18300425
|Наименование
|Крыло заднее левое/правое (верхняя часть) Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 FH/FM
|Сторона установки
|сзади
|Вес [кг]
|3,44
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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