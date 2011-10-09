Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300425 Наименование Крыло заднее левое/правое (верхняя часть) Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 FH/FM Сторона установки сзади Вес [кг] 3,44

Запчасть крыло заднее левое/правое (верхняя часть) Вольво FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 FH/FM представлена по производителю SAMPA с артикулом 1830 0425. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300425, 3FH520, 271386, 1212344, V1212344, V1212345, 1212345. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее левое/правое (верхняя часть) Вольво FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.