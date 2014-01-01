Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300417 Наименование Защитный колпачок, Фара Сторона установки справа Вес [кг] 0,334

Запчасть защитный колпачок Фара представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300417. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX132110, 18300417, 3FH94, 224081, 1212332, V1212332, 21451002. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия защитный колпачок Фара на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.