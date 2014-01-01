Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300416 Наименование Защитный колпачок, Фара Сторона установки слева Вес [кг] 0,332

Запчасть защитный колпачок Фара представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300416. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300416, 1212331, 18300416, 21451000, 224080, 3FH95, 82052484. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия защитный колпачок Фара на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.