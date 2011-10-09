Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300350 Наименование Кронштейн подножки левый Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 FM7; FH/FM/FM /NH 9/10/11/12/13/16 FM 9 2001- Сторона установки слева Вес [кг] 1,485

Запчасть кронштейн подножки левый Вольво F/FL 6 F/FE/FL/FM 7 FM7; FH/FM/FM NH 9 10/11/12/13/16/FM 9 2001 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300350. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300350 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн подножки левый Вольво F/FL 6 F/FE/FL/FM 7 FM7; FH/FM/FM NH 9 10/11/12/13/16/FM 9 2001 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.