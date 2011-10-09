|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18300350
|Наименование
|Кронштейн подножки левый Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 FM7; FH/FM/FM /NH 9/10/11/12/13/16 FM 9 2001-
|Сторона установки
|слева
|Вес [кг]
|1,485
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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