Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300277 Наименование Накладка бампера VOLVO(правая) Сторона установки справа Вес [кг] 0,34

Запчасть Накладка бампера VOLVO(правая) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300277. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH236, 275063, 1212191, V1212191, VLBODY616, 20453677, 20453679. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.