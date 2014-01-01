Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300276 Наименование Накладка бампера 18300276 SAMPA Сторона установки слева Вес [кг] 0,34

Запчасть накладка бампера 18300276 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300276. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX131993, 18300276, 2FH237, 275062, 1212190, V1212190, VLBODY615. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка бампера 18300276 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.