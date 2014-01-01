Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300271 Наименование Панель кабины правая угловая Volvo FH12 1830 0271 Сторона установки справа Вес [кг] 0,18

Запчасть панель кабины правая угловая Вольво ФШ 12 1830 0271 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300271. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300271, 2FH162, 271198, 20529672, 20379358, V1212182, 1212182. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия панель кабины правая угловая Вольво ФШ 12 1830 0271 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.