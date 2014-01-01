Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300171 Наименование Козырек солнцезащитный (наружный) Вольво F10 F12 F16 серый Вес [кг] 3,28 Цвет серый

Запчасть козырек солнцезащитный (наружный) Вольво F 10 Ф 12 F16 серый представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300171. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить козырек солнцезащитный (наружный) Вольво F 10 Ф 12 F16 серый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.