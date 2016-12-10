Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300160 Наименование Дефлектор VOLVO F10/12/16 Сторона установки справа Вес [кг] 0,62

Запчасть Дефлектор Вольво F 10/12/16 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300160. У данной детали есть аналоги с номерами: V12426, 271166, 055006, V055006, 1610788. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.