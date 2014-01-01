Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300156 Наименование Дефлектор VOLVO F12 правый Сторона установки справа Вес [кг] 0,7

Запчасть Дефлектор Вольво Ф 12 правый представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300156. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX131912, V12158, 271163, 055044, V055044, 1610783. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.