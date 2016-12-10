Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300155 Наименование Дефлектор левый F 10/12/16 (87-95) Сторона установки слева Вес [кг] 0,74

Запчасть дефлектор левый F 10/12/16 (87-95) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300155. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300155, ZX131911, V12159, 271162, 055045, V055045, 1610782. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор левый F 10/12/16 (87-95) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.