Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300150 Наименование Дефлектор VOLVO FH12 правый Сторона установки справа Вес [кг] 0,365

Запчасть Дефлектор Вольво ФШ 12 правый представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300150. У данной детали есть аналоги с номерами: 39193, V12111, 271021, 022013, V022013, 1621183. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.