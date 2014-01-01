Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300135 Наименование подножка левая FM Сторона установки слева Вес [кг] 1

Запчасть подножка левая FM представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300135. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX131892, 18300135, 18300135, 39204, 0FM241, 271090, 1212124. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка левая FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.