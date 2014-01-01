Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300121 Наименование Козырек солнцезащитный Вес [кг] 2,96

Запчасть козырек солнцезащитный представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300121. У данной детали есть аналоги с номерами: 055067, 055068, 055070, 18300121, 278007, 8189310, V055067. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить козырек солнцезащитный, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.