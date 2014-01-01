Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300117 Наименование Козырек солнцезащитный Volvo FH12/16 Вес [кг] 3,4

Запчасть козырек солнцезащитный Вольво ФШ 12/16 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300117. Применяется на Volvo, FH12, FH 12, ФШ12, ФШ 12. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300117, 18300117, 34705, 347055, 347056, 347058, 278008. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия козырек солнцезащитный Вольво ФШ 12/16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.