Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300110 Наименование Крыло заднее верхнее Сторона установки сзади Вес [кг] 4,2

Запчасть крыло заднее верхнее представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300110. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300110, 18300110, 8155808S, 8190106S, 34660, 20255808, 0FH515. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее верхнее на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.