Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300108 Наименование Крыло переднее задняя часть Вольво FH12 Сторона установки слева Вес [кг] 2,6

Запчасть крыло переднее задняя часть Вольво ФШ 12 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300108. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH321, 1212012, 271203, 8156540, V1212012. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее задняя часть Вольво ФШ 12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.