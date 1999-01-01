Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300106 Наименование Крыло переднее левое передняя часть Вольво фш 12 (1993-1999) Сторона установки спереди слева Вес [кг] 4,19

Запчасть крыло переднее левое передняя часть Вольво фш 12 (1993-1999) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300106. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212003, 271200, 8144551, KLTA0082, V1212003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее левое передняя часть Вольво фш 12 (1993-1999), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.