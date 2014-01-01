Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300096 Наименование Подножка левая Volvo FM OLD Сторона установки слева Вес [кг] 1,2

Запчасть подножка левая Вольво FM OLD представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300096. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300096, 0FH243, 1212016, V1212016, 8141312. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка левая Вольво FM OLD на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.