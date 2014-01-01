Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300093 Наименование Крыло VOLVO FH12 правое Сторона установки справа Вес [кг] 3,94

Запчасть Крыло Вольво ФШ 12 правое представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300093. У данной детали есть аналоги с номерами: 20275246, 0FH200, 0FH920, 271076, 1212098, V1212098, KLTA0081. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.