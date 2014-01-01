Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300080 Наименование Облицовка фары 18300080 SAMPA Сторона установки слева Вес [кг] 2,695

Запчасть облицовка фары 18300080 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300080. Применяется на Volvo, FH12, FH 12, ФШ12, ФШ 12. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH135, 0FH135, 1062547, 1062547, 110262547, 110262547, 1212093. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить облицовка фары 18300080 SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.