Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300078 Наименование Решетка радиатора VOLVO FH (верх.) Вес [кг] 10,4

Запчасть Решетка радиатора Вольво FH (верх.) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300078. У данной детали есть аналоги с номерами: 34655, 10244455, 0FH145, 271154, 1212001055084, V1212001055084, KLTA0072. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.