Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300074 Наименование Крыло переднее левое Volvo FM7/9/10/12 Сторона установки слева Вес [кг] 2,94

Запчасть крыло переднее левое Вольво FM 7/9/10/12 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300074. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее левое Вольво FM 7/9/10/12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.