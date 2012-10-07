Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300068 Наименование Крыло переднее правое FM 7-10-12 Сторона установки справа Вес [кг] 2,2

Запчасть крыло переднее правое FM 7-10-12 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300068. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300068, 0FM200, 20529483, 3175159, 1212112, 271088, V1212112. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло переднее правое FM 7-10-12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.