Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300059 Наименование Козырек солнцезащитный FM/FH Вес [кг] 2

Запчасть козырек солнцезащитный FM/FH представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300059. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300059, 1212162, V1212162, 20456710, 20527445. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия козырек солнцезащитный FM/FH на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.